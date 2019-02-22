РИАМО - 22 фев. В рамках акции «Ночь на катке», которая пройдет в 16 парках Москвы 28 февраля, желающие смогут бесплатно кататься на коньках, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра города.

«В последний день зимы в столице пройдет ежегодная акция «Ночь на катке». В этом году ее тема — «Музыкальный лед». На один вечер катки в 16 городских парках превратятся в концертные площадки. В «Сокольниках», Бабушкинском и Измайловском парках, саду «Эрмитаж», парке Горького и других зонах отдыха выступят музыканты, которые исполнят композиции в разных стилях - от рока до фанка. Акция состоится при поддержке департамента культуры Москвы», - говорится в сообщении.

Покататься под музыку бесплатно можно будет во всех участвующих в акции парках. С 18:00 до 22:00 вход на катки будет свободным, а в парке Горького вечеринка продлится с 18:00 до полуночи. Дополнительные услуги (прокат коньков и защитной экипировки) посетителям нужно будет оплатить по тарифам парков.

«На катке в парке Горького устроят дискотеку в стиле электро. Любимые композиции сыграют диджеи из группы Menzo DJ’s. Гостей также будут развлекать фигуристы в светящихся костюмах. Для прохода на каток понадобится бесплатный электронный билет, который можно будет получить в одной из касс», - подчеркивается в материале.

В парке «Сокольники» выступит кавер-группа Bridge Brothers Band, которая исполнит популярные джазовые и соул-композиции. Кроме того, на катке пройдет музыкальный конкурс: его участникам предстоит угадывать мелодии известных композиторов-классиков. А в парке 50-летия Октября проведут вечер под гитарные риффы. Посетителей ждет выступление группы «Рок-синдром», тематические викторины, игры и конкурсы.