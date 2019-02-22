РИАМО - 22 фев. Интегрированная кампания по продвижению столичного образовательного кластера «Техноград» стала лауреатом премии «Серебряный лучник» в номинации «Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ», сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«Техноград» стал площадкой, где москвичи вне зависимости от возраста могут получить навыки востребованных профессий, пройти профориентационное тестирование и получить консультации по развитию своей карьеры. Нам важно, чтобы о нашем образовательном комплексе узнало как можно больше горожан. Во многом благодаря кампании, которую мы провели за четыре месяца 2018 года, «Техноград» посетили более 60 тысяч человек», — сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«Техноград» — это уникальный досугово-образовательный комплекс, который располагается на ВДНХ. Он предлагает новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для всех возрастных категорий.

«Техноград» фактически стал первым в России супермаркетом профессий. PR-команда использовала широкий набор коммуникационных инструментов и форматов общения с целевой аудиторией. Кампанию объединила общая идея: «Знания, которые работают. В Москве».