РИАМО - 22 фев. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, отметил, что одной из важнейших тем обращения стали вопросы социальной справедливости, сообщается на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Легойда подчеркнул, что в центре послания президента — забота о сбережении народа.

«Как отметил президент, укрепление семьи является общей задачей для государства и общества. Русская церковь приветствует все усилия, направленные на поддержание и развитие традиционных семейных ценностей, объединяющих многонациональный российский народ», — сказал Легойда.

Он отметил, что президент РФ назвал значимой задачей борьбу с бедностью.

«Важно, что предложенные главой государства меры поддержки адресованы действительно тем, кто испытывает в них наибольшую потребность: это пенсионеры, тяжелобольные, семьи с детьми, и в особенности — многодетные семьи, в отношении которых разработана комплексная программа, направленная на улучшение их благосостояния. Особую актуальность этим мерам придает сложная демографическая ситуация, в которой оказалась страна», — добавил Легойда.

Он уточнил, что большое значение также имеет тема здравоохранения. Помимо программ, направленных на повышение доступности медицинской помощи, решение вопроса дефицита кадров и других проблем в этой сфере, Путин в послании коснулся важнейшей темы - организации паллиативной помощи.

«Глава государства напомнил о своем визите в первый детский хоспис в Петербурге, организованный священнослужителем Русской православной церкви, протоиереем Александром Ткаченко, и сообщил, что депутаты Государственной думы во втором чтении приняли поправки в законодательство о паллиативной помощи», — подчеркнул Легойда.

Он также обратил внимание на призыв Путина всем государственным служащим, занятым в социальной сфере, «сопереживать людям и не допускать высокомерного отношения к ним».

Президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию 20 февраля. В ходе выступления глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.