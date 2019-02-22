РИАМО - 22 фев. В честь Дня защитника Отечества в Москве прогремит салют, его запустят 23 февраля в 21:00 на 16 площадках, сообщается на официальном портале мэра города.

«Места, откуда будут давать праздничные залпы, расположены таким образом, чтобы все горожане смогли увидеть салют. Синхронность залпов будут корректировать по радиосвязи. Главными площадками в этот день станут Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная — наибольшее количество салютных установок будет именно там», — сказал сотрудник пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Для запуска салютов будут использовать пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров. На Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Карта запуска салютов в честь Дня защитника Отечества опубликована на портале открытых данных. Праздничные залпы прогремят в столичном небе 23 февраля в 21:00.

«Пиротехническое шоу продлится 10 минут. За это время 74 салютные установки совершат около 10 тысяч выстрелов. Для светового представления в столице подготовили 16 специальных площадок. Они расположены в основном в столичных парках и на берегах водоемов. Вечернее небо озарят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр», - отмечается на сайте.