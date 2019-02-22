РИАМО – 22 фев. В последние недели зимы москвичам стоит есть больше продуктов, содержащих витамин С, также не нужно перетруждать себя, сообщили РИАМО врачи.

«На исходе зимы в нашем организме может наблюдаться нехватка витамина С, который больше всего содержится в квашеной капусте, клюкве, мороженых ягодах, в отваре шиповника, им на несколько дней можно заменить обычный чай. Все это способствует повышению уровня витамина С, который помогает противостоять различным нагрузкам на иммунитет», - сказала врач-терапевт, иммунолог клиники «Чайка» Ирина Ярцева.

Она добавила, что в конце зимы также очень важно следить за сном и ложиться спать как можно раньше, чтобы дать организму больше времени на отдых. Чтобы нормализовать количество витамина D в организме, достаточно больше гулять на солнце и подставлять открытые части тела его лучам.

Ведущий специалист Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин добавил, что для сохранения хорошего настроения в последние дни зимы нельзя перетруждать себя и нужно чаще заниматься любимыми делами.

«Сейчас нельзя перерабатывать. Зима - выматывающее время года. Сейчас важно заниматься делами, которые любишь. Больше уделить свое время хобби. Поиграть на музыкальных инструментах, если нравится. Почитать, порисовать. Это даст позитивный заряд организму», - отметил Шабшин.