РИАМО - 22 фев. Информация о нахождении заложников в ангаре на территории производственно-складского комплекса «Быково» в подмосковном Раменском районе не подтвердилась, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг, 21 февраля, в 09:15 в систему-112 поступило сообщение о нахождении заложников в ангаре по адресу: Раменский район, рабочий поселок Быково, производственно-складской комплекс «Быково».

«В 10:45 - территория обследована, по информации полиции, вызов ложный», - говорится в сообщении.