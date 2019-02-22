РИАМО - 22 фев. Мужчина упал под прибывающий поезд на станции метро «Тропарево» Сокольнической линии и погиб от полученных травм, информацию об инциденте незамедлительно направили в прокуратуру на метрополитене, сообщил РИАМО в пятницу пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 23:30 21 февраля на станции метро «Тропарево» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 57-летний москвич упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира», - сказал Мышляев.

Он добавил, что сотрудниками УВД на метрополитене, несущими службу на платформе станции, был незамедлительно вызван наряд скорой медпомощи; организованы меры по извлечению упавшего пассажира с жесткого пути.

«В 23:32 было снято напряжение для извлечения по потерпевшего, в 23:49 тело извлекли и подали напряжение на путь в 23:53. Прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи была констатирована смерть потерпевшего с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью», - отметил Мышляев.

Он добавил, что тело погибшего было направлено в первый судебный морг Москвы.

«В целом инцидент на движение Сокольнической линии не повлиял. Все службы метро сработали оперативно. Информация об инциденте была незамедлительно направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», - заключил Мышляев.