РИАМО - 22 фев. За прошедшие сутки в Московской области поступили сообщения о минировании многоквартирного дома и трех торговых центров, во всех случаях информация не подтвердилась, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Сообщения о минировании не подтвердились», - говорится в материале.

По данным на сайте, 21 февраля в систему-112 поступило сообщение о минировании многоквартирного дома по адресу: Раменский район, деревня Островцы, Подмосковная улица, дом 34.

Кроме того, аналогичные сообщения пришли на электронную почту директоров трех ТЦ «Капитолий». Один их торговых центров располагается в Сергиево-Посадском районе по адресу: Новоуглическое шоссе, дом 85. Здесь из-за сообщения о бомбе было эвакуировано 1,1 тысячи человек, в том числе 80 детей и 300 человек персонала.

В городском округе Орехово-Зуево на улице Якова Флиера, дом 4 эвакуация людей из ТЦ «Капитолий» не проводилась. В Подольске из-за угрозы взрыва из ТЦ «Капитолий» эвакуировали 600 человек.