РИАМО - 22 фев. Москвич без определенного места жительства с ограниченными физическими возможностями выжил после падения на пути на станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки, сообщил в пятницу пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«Около 6:43 на станции метро «Братиславская» произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 36-летний москвич по собственной неосторожности упал на жесткий путь в момент отсутствия поезда. Сотрудниками УВД на Московском метрополитене, несущими службу на платформе, был незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи, организован экстренный подъем упавшего с жесткого пути», - сказал Мышляев.

По его словам, для извлечения пассажира из-под поезда в 6:45 было снято напряжение с путей. В 6:49 пассажир был извлечен и передан медикам для осмотра, в 6:50 было подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов.

«Медики оказали потерпевшему первую помощь, поставили предварительный диагноз: двойной перелом правой руки и ушиб голени. Для оказания более квалифицированной медицинской помощи был экстренно направлен в городскую клиническую больницу №68», - отметил Мышляев.

Он уточнил, что пострадавший - москвич 1982 года рождения. Мужчина без определенного места жительства, передвигающийся на костылях и одной ноге.

«Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Люблинско-Дмитровской линии. Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене», - уточнил Мышляев.