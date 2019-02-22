РИАМО - 22 фев. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, днем 22 февраля ожидается облачная погода. Местами еще продолжится небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 9 - минус 7 градусов, по области - минус 11 - минус 6 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер ожидается северного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду, прогнозируется метель.

Как отметили специалисты, понижение температуры в сочетании с ростом атмосферного давления и порывистым ветром будет формировать погоду спастического типа. По влиянию на организм человека такие погодные условия являются неблагоприятными и могут вызывать развитие метеопатических реакций.

«Наиболее уязвимы лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень плохо переносят такое сочетание метеофакторов и люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, перенесшие острые сосудистые нарушения, страдающие ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сосудов. Часто приступы развиваются при перепадах температуры, так, выход из теплого помещения на воздух может спровоцировать тяжелый приступ стенокардии, мигрени, бронхоспазма», - отмечается в сообщении.

Необходимо выполнять рекомендации врачей, принимать вовремя лекарства, контролировать артериальное давление.

«Для тех, кто не реагирует на перепады метеофакторов, это вполне благоприятная погода, которая оказывает на организм тонизирующее влияние», - заключается в материале.