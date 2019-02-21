РИАМО – 21 фев. По предписаниям Госадмтехнадзора в Подмосковье за неделю устранено 55 незаконных рекламных объектов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Так, наибольшее количество незаконных рекламных объектов – 13 конструкций – было устранено в городских округах Зарайск и Серебряные Пруды. Пять нелегальных рекламных конструкций удалено в Подольске, по четыре – в городских округах Луховицы и Ступино», – отмечается в сообщении.

В большинстве случаев сотрудники ведомства применяют меры административного воздействия к владельцам крупных торговых центров, самовольно разместивших средства размещения информации.

«По предписаниям Госадмтехнадзора демонтируются информационные объекты с фасадов, ограждений, в частности, устраняются объявления, рекламные плакаты», – подчеркивается в материале.