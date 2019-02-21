РИАМО - 21 фев. Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова рекомендовала российским регионам перенять опыт Московской области по вопросам взаимодействия с населением в социальных сетях.

В четверг в Москве прошло заседание совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации ФС РФ на тему: «Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики». На мероприятии министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина рассказала о взаимодействии региональных властей с жителями в социальных сетях.

«Самое важное в опыте Московской области – ускорение реакции на обращения граждан. Будем рекомендовать сенаторам использовать его в своих регионах», – сказала Карелова.

Также Звягина рассказала о системе «Инцидент», которая помогает оперативно реагировать на обращения и жалобы граждан в соцсетях.