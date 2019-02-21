РИАМО – 22 фев. Актриса Дарья Егорычева, известная зрителям по сериалу «Глухарь», скончалась от онкологического заболевания, сообщает ТАСС.

«Дарья скончалась сегодня ночью», – сказал собеседник агентства.

В последние годы она боролась с тяжелой болезнью – у артистки был диагностирован рак легких. Несмотря на несколько курсов химиотерапии и две операции, актриса не смогла победить недуг.

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года в Москве. В 2002 году актриса окончила режиссерский факультет РАТИ (ГИТИС), затем работала в Театре Маяковского и в театре «У Никитских ворот». В частности, она играла в спектаклях «Бедная Лиза», «День рождения кота Леопольда», «Viva, парфюм!», «Живой труп».

Егорычева снималась в таких фильмах, как «Темная ночь», «Моя граница», «Тайна института благородных девиц», «Пилот международных авиалиний».