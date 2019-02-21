РИАМО - 21 фев. Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван предстанет в Москве перед судом за уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 650 миллионов рублей, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Прокуратурой города утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Москвы. Он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»)», – говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2011 года по март 2014 года Белойван обеспечивал сокрытие в бухгалтерском учете и налоговой отчетности реальных доходов организаций, а также организовал отражение в налоговых декларациях ложных сведений о налогах. Таким образом, общая сумма неуплаченных налогов превысила 650 миллионов рублей.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд. Обвиняемый в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.