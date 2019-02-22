РИАМО – 22 фев. Концерт классической музыки с участием юных дарований с ограниченными возможностями здоровья пройдет на Бородинском поле в пятницу, мероприятие проведет певица Диана Гурцкая, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

Фестиваль пройдет во второй раз, в нынешнем году он будет посвящен Дню защитника Отечества.

«В концертной программе примут участие: заслуженная артистка России Диана Гурцкая, советник министра культуры РФ на общественных началах, первый проректор Российской государственной специализированной академии искусств Елена Благирева, учащиеся музыкальной школы имени Дунаевского, студенты Российской академии музыки имени Гнесиных и финалисты фестиваля «Инклюзивная Москва», – говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства. В рамках этой программы благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», ГБУ «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» и Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник проводят музыкальный образовательно-просветительский проект – фестиваль «Бородинские звездочки».

Для участников фестиваля будут организованы инклюзивная экскурсия по музею и автобусная экскурсия по Бородинскому полю, на территории которого расположен мемориал двух Отечественных войн.

«Уникальность проекта – в сочетании образовательного и культурного компонентов, благодаря чему дети и молодые люди, в том числе имеющие инвалидность, смогут не только развить свои творческие способности, но и приобщиться к музейной деятельности, изучению военной истории Отечества», – заключается в материале.

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