РИАМО – 22 фев. Концерт классической музыки с участием юных дарований с ограниченными возможностями здоровья пройдет на Бородинском поле в пятницу, мероприятие проведет певица Диана Гурцкая, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.
Фестиваль пройдет во второй раз, в нынешнем году он будет посвящен Дню защитника Отечества.
Президент России Владимир Путин объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства. В рамках этой программы благотворительный фонд помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», ГБУ «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая» и Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник проводят музыкальный образовательно-просветительский проект – фестиваль «Бородинские звездочки».
Для участников фестиваля будут организованы инклюзивная экскурсия по музею и автобусная экскурсия по Бородинскому полю, на территории которого расположен мемориал двух Отечественных войн.
«Уникальность проекта – в сочетании образовательного и культурного компонентов, благодаря чему дети и молодые люди, в том числе имеющие инвалидность, смогут не только развить свои творческие способности, но и приобщиться к музейной деятельности, изучению военной истории Отечества», – заключается в материале.
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