РИАМО - 21 фев. Студенческий городок для учащихся театральных вузов могут создать на базе общежития Российского института театрального искусства (ГИТИС) на Трифоновской улице в Москве, сообщается на сайте министерства культуры РФ.

«Мы постараемся не просто улучшить условия проживания в общежитии ГИТИСа (на Трифоновской улице – ред.), а создать на его базе целый студенческий городок для студентов театральных вузов, в том числе Театрального института имени Щукина, Высшего театрального училища имени Щепкина и Школы-студии МХАТ», – сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече с преподавателями ГИТИСа.

По словам Мединского, в случае согласования проекта кампус появится по указанному адресу в течение ближайших 5 лет.

Глава Минкультуры также высказал пожелание, чтобы в проекте было предусмотрено служебное жилье для приглашенных преподавателей, спортивный зал, репетиционные помещения и сквер.

Проработать вопрос строительства нового общежития ГИТИСа министерству культуры, министерству финансов и министерству экономического развития России ранее поручил глава правительства Дмитрий Медведев.