РИАМО - 21 фев. Член комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Мособлдумы Павел Максимович отметил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании высказал конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. Важнейшая часть связана с темой поддержки семей с детьми, преодоления бедности, развития здравоохранения, образования, экологии.

«Послание президента России включало в себе как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. Впервые Владимир Путин сконцентрировал внимание на однолетнюю перспективу развития государства, а не 5-6 лет, как было раньше. Особое внимание было уделено развитию внутренней политики», - сказал Максимович.

В частности, в своем послании Путин поручил правительству РФ и Центробанку последовательно снижать ставки по ипотеке, вновь войти в целевые показатели инфляции, чтобы достичь в 2021 году темпов роста экономики на уровне более 3%. Также правительству и ЦБ предстоит разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, президент поручил правительству оказать содействие регионам, которые активно внедряют практику социального контракта, утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник», освободить от земельного налога участки в шесть соток, принадлежащие многодетным семьям, изменить порядок соцдоплат пенсионерам.