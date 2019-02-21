РИАМО - 21 фев. Суд в Москве приговорил 41-летнего Умеджона Кодирова к 20 годам лишения свободы за убийство женщины по найму, совершенное в 2010 году, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и частью 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору»)», – сказала Иванова.

В июне 2010 года Банов, испытывая личную неприязнь к своей партнерше по бизнесу, принял решение об организации ее убийства. Для этого он вступил в преступный сговор со своим знакомым Кодировым, который согласился совершить убийство женщины. Кодиров вместе со своими пособниками Алиевым и Туракуловым похитили женщину, ограбили ее, после чего нанесли ей 22 удара ножом.

В качестве вознаграждения за совершение убийства соучастники получили от Банова 2,1 миллиона рублей.

Ранее Алиев и Туракулов приговорены судом к длительным срокам лишения свободы. Кодиров же скрылся от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. В марте 2018 года его задержали и доставили в следственные органы.

«Приговором суда Умеджону Кодирову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – добавила собеседник агентства.

Суд также взыскал с Кодирова в пользу дочери погибшей женщины компенсацию морального вреда в сумме 2 миллиона рублей.

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