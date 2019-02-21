РИАМО – 21 фев. Мировой суд признал законными требования Госжилинспекции Московской области, администрации Можайского городского округа вынесено предупреждение за непредставление сведений о состоянии многоквартирных домов в Автоматизированную информационную систему ГЖИ Московской области (АИС ГЖИ МО), говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

При проведении мониторинга полноты и достоверности представленных в АИС ГЖИ МО сведений о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Можайского городского округа, государственные жилищные инспекторы установили, что администрация городского округа представила необходимую информацию в неполном объеме.

«По результатам проведенной проверки в отношении администрации Можайского городского округа по статье 19.7 КоАП РФ («Непредставление сведений») возбуждено административное производство. Материалы дела переданы мировому судье судебного участка №123 Можайского судебного района для рассмотрения и принятия решения», – говорится в сообщении.

Представитель органа местного самоуправления Можайского городского округа в судебном заседании свою вину не признал. По его убеждению, нарушения были допущены управляющими организациями, которые представили неполные и неверные сведения и должны нести административную ответственность.

Жилищные инспекторы напомнили сотруднику администрации о содержании статьи 12 Закона Московской области №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

«В соответствии с 66-ОЗ организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, ежегодно в срок до 15 октября размещают в системе АИС ГЖИ сведения о техническом состоянии домов. В случае непредставления указанной информации в срок, ее до 30 ноября обязаны предоставить органы местного самоуправления Московской области», – прокомментировал ситуацию руководитель областной Госжилинспекции Вадим Соков.

Мировой суд Можайского судебного района признал доводы надзорного ведомства. Администрация Можайского городского округа была признана виновной в совершении нарушения, предусмотренного Кодексом об административных правонарушениях РФ. Ей назначили наказание в виде предупреждения.

«Автоматизированная информационная система <…> была введена в промышленную эксплуатацию с апреля 2016 года с целью автоматизации надзорной деятельности в жилищной сфере. Она способствует координации мероприятий всех сотрудников Госжилинспекции, более точным становится учет информации об управляющих организациях и управляемых ими многоквартирных домах», – уточнил Соков.