РИАМО - 21 фев. Заместитель председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Марина Шевченко отметила, что национальные проекты страны построены вокруг человека, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Владимир Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному Собранию. В нем прозвучал ряд новых поручений правительству. Важнейшая часть связана с темой поддержки семей с детьми, преодоления бедности, развития здравоохранения, образования, экологии.

«Огромный блок вопросов касался социальной сферы, был сделан акцент, что национальные проекты построены вокруг человека. Причем президент призвал разобраться в проблемах каждой нуждающейся семьи, а не отказывать в помощи из-за того, что жизненные обстоятельства человека как-то не вписываются в формальные критерии той или иной программы», – сказала Шевченко.

В частности, в своем послании Путин поручил правительству РФ и Центробанку последовательно снижать ставки по ипотеке, вновь войти в целевые показатели инфляции, чтобы достичь в 2021 году темпов роста экономики на уровне более 3%. Также правительству и ЦБ предстоит разработать удобные и доступные финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, президент поручил правительству оказать содействие регионам, которые активно внедряют практику социального контракта, утвердить высокие стандарты «бережливых поликлиник», освободить от земельного налога участки в шесть соток, принадлежащие многодетным семьям.