РИАМО - 21 фев. Председатель комитета по экологии и природопользованию регионального парламента Алла Полякова считает, что указания президента РФ Владимира Путина правительству по рекультивации полигонов ТКО и определению границ особо охраняемых территорий помогут улучшить экологическую ситуацию в целом по стране и в Подмосковье в частности, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.

«Глава государства подчеркнул важность рекультивации в ближайшие годы всех полигонов в черте российских городов, ликвидации несанкционированных свалок, поэтапного введения запрета на захоронение отходов, пригодных к вторичной переработке, увеличение до 60% количества обрабатываемых отходов», – сказала Полякова.

С 1 января 2019 года Московская область стала первым регионом в стране, где в каждом муниципалитете внедрили раздельный сбор отходов. Создается инфраструктура, в том числе 12 современных экологически безопасных комплексов по переработке отходов, где из мусора извлекают максимально возможное количество полезных фракций.

«Необходима дальнейшая корректировка нормативной правовой базы, формирование механизмов стимулирования юридических и физических лиц к уменьшению количества образования отходов», – подчеркнула Полякова.

Еще одна тема, которую обозначил президент, – это определение границ особо охраняемых природных территорий и проведение ревизии ООПТ страны.

«Сеть ООПТ Подмосковья складывалась с 1960-х годов и сегодня является одной из самых развитых в Центральном федеральном округе. Мы приняли поправки в закон об ООПТ, которые позволили уточнять границы без проведения реорганизации территории», – отметила Полякова.

По ее словам, на кадастровый учет поставлено уже 216 подмосковных ООПТ, при этом мониторинг, охрана их территории, а также организация экологического туризма усложняются из-за отсутствия единого органа управления.

«Мы неоднократно поднимали вопрос необходимости создания дирекции ООПТ. Надеемся, что в скором времени она появится в Московской области. Уверена, что данные президентом поручения, ускорят принятие многих важных решений для улучшения экологической ситуации», – заключила председатель комитета по экологии.

В ходе послания Путин подчеркнул, что все особо охраняемые природные территории и заповедники в России должны быть поставлены на кадастровый учет. Он добавил, что в заповедниках возможен исключительно экологический туризм, недопустимо изъятие территорий, вырубка леса и капитальное строительство.