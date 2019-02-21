РИАМО - 21 фев. Заместитель председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы Владимир Жук считает, что предложенные президентом Владимир Путиным меры по поддержке бизнеса и снижению давления на него благоприятно отразятся на экономической обстановке в стране, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Путин 20 февраля выступил с посланием к Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства затронул такие темы, как суверенитет и безопасность страны, экономический рост, развитие сфер здравоохранения и образования, поддержка семей с детьми, реформирование отрасли обращения с отходами и другие.

«Задачи просты и понятны: необходимо поддерживать начинающих предпринимателей, упростить процедуру открытия своего дела, создавать, в частности, у нас в Подмосковье, все условия для прихода новых инвесторов», – отметил Жук.

По его словам, ключевая проблема в сфере бизнеса – многочисленные проверки.

Президент призвал внедрить систему дистанционного регулирования для предприятий, а также создать цифровую платформу, где будет публиковаться информация о давлении на бизнес.

«Я надеюсь, эти и другие меры действительно будут содействовать созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Мы, со своей стороны, как законодательный орган власти будем работать в этом направлении», – заключил депутат.

Путин также поручил сформировать комфортные условия для инвестиций в технологические стартапы, так как в России формируется колоссальный спрос на эти продукты и услуги.