РИАМО - 21 фев. Экодук – мост для перехода диких животных через трассу – возвели на ЦКАД-3 в Дмитровском городском округе Подмосковья, сейчас сооружение укрыто защитным брезентом, что позволит сохранять объект от воздействия снега, ветра и дождя в зимнее время, говорится в сообщении пресс-службы «Автодора».

Мостовое 53-метровое сооружение шириной 21 метр размещено в Дмитровском городском округе.

«Место экодука было определено в соответствии с путями миграции животных с учетом рекомендаций специалистов по природоохранной деятельности. Его строительство поможет не только сохранить традиционные тропы миграции, но и исключит вероятность появления животных на дороге и соответственно снизит риск возникновения дорожно-транспортных происшествий», - говорится в сообщении.

В настоящее время все бетонные монолитные работы по устройству плиты выполнены в полном объеме. Сооружение бережно укрыто защитным брезентом, что позволит сохранять объект от воздействия снега, ветра и дождя в зимнее время. К моменту пуска всего ЦКАД-3 на экодуке будет уложен растительный грунт, высажены деревья и кустарники, обустроены подходы, максимально приближенные к окружающей природной среде.

Новый объект стал вторым построенным экопереходом на ЦКАД-3. Первый из пяти запланированных экодуков и самый масштабный, длиной почти 100 метров, возведен в Солнечногорске летом прошлого года.

ЦКАД – кольцевая трасса, которая пройдет в 50 километрах от МКАД. Проект строительства дороги состоит из пяти пусковых комплексов, которые будут реализованы по принципу государственно-частного партнерства. В настоящее время строится 339 километров дороги, а общая протяженность трассы составит около 530 километров. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.

Строительство ЦКАД – первый инфраструктурный мегапроект, частично финансируемый из средств фонда национального благосостояния (ФНБ). Общая стоимость его реализации оценивается в более чем 300 миллиардов рублей, из которых 150 миллиардов будет профинансировано за счет средств ФНБ.