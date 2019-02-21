РИАМО - 21 фев. Компания «Аэрофлот» внесла изменения в расписание 23 рейсов в четверг из-за закрытия взлетно-посадочных полос на чистку в столичном аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте авиаперевозчика.

Речь идет как о международных рейсах, так и о перелетах внутри страны.

«Аэрофлот» проводит оповещение пассажиров через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в Twitter», - говорится в сообщении.

Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам «Аэрофлота».

Внести изменения в оформленную перевозку, а также узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота»: +7 495 223 5555, 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), по бесплатным телефонам контакт-центра по всему миру или в офисах собственных продаж авиакомпании.

Непогода накрыла Москву и Подмосковье в четверг. Максимальная температура воздуха составляет 0 градусов. В регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега, обледенения и метели.