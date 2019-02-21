РИАМО - 21 фев. Уникальный мост для самолетов планируется ввести в эксплуатацию в аэропорту «Шереметьево» в первой половине 2019 года, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Третью взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту «Шереметьево» и уникальный для России мост для самолетов планируется ввести в первой половине 2019 года», – говорится в сообщении.

Сейчас в аэропорту работают две взлетно-посадочных полосы и для увеличения пропускной способности воздушной гавани строится третья. Она находиться довольно далеко от основных терминалов. Путь к ней лежит через Шереметьевское шоссе и реку Клязьму.

Строительство, начатое в 2014 году, уже завершено и сейчас осталось благоустроить территорию. По мосту смогут проезжать 30 самолетов в час. Его ширина – 65 метров, длина – свыше 400 метров. Над дорогой установлены специальные экраны, чтобы защитить автомобили от струи из реактивного двигателя самолета.

Мост испытывали на прочность в ноябре прошлого года гружеными машинами с песком: было задействовано 18 самосвалов весом 41 тонна каждый. Общий вес машин составил порядка 740 тонн.

Мост может выдержать даже один из самых больших и грузоподъемных транспортных самолетов в мире – Ан-225 «Мрия» весом около 600 тонн или крупнейший серийный авиалайнер в мире – Airbus А380. Подобные мосты есть в Германии – в Лейпциге и Мюнхене: перед взлетом и после посадки самолеты провозят по этим мостам, а внизу под ними проезжают автомобили. Теперь такой путепровод появился и в Москве.