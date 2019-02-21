РИАМО - 21 фев. В Москве 23 февраля состоятся шествие и митинг, посвященные 101-й годовщине образования Рабоче-крестьянской Красной армии и Военно-морского флота, сообщается на сайте Коммунистической партии РФ.

Сбор участников пройдет с 11:00 до 12:00 на Страстном бульваре, дом №2, с выстраиванием колонн участников до пересечения с улицей Большая Дмитровка (станция метро «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская»).

«Начало движения демонстрации начнется в 12:00 от Страстного бульвара. Открытие митинга состоится в 13:00 на площади Революции между гостиницей «Метрополь» и памятником Карлу Марксу», – говорится в сообщении.