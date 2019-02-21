РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. В подмосковных Люберцах маршрутное такси врезалось в дерево, пострадал водитель, сообщается в группе «Подслушано МЭЗ/Малаховка» в социальной сети «ВКонтакте».

В данной группе разместили фотографии, на которых видно, что маршрутное такси №30 врезалось в дерево. Место аварии огородили конусами.

«На моих глазах он влетел в дерево. Пытались его вытащить, но он намертво там застрял. Голову разбил, мы с девушкой скорую вызвали. Водители молодцы, не оставили его в беде одного, все остановились и пытались хоть чем-то помочь», – написала в комментариях очевидец событий.