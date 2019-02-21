РИАМО - 21 фев. Движение тяжеловесного транспорта по федеральным трассам в России могут ограничить при значении дневной температуры выше плюс 32 градусов, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор «Москва – Нижний Новгород».

«Соответствующий проект приказа подготовлен министерством транспорта Российской Федерации. В настоящий момент документ проходит процедуру государственной регистрации. Приказ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. Ознакомиться с проектом приказа, а также с полным перечнем дорог, сроков и допустимых осевых нагрузок транспортных средств можно на сайте Росавтодора», – говорится в сообщении.

Это необходимо для обеспечения сохранности дорожного покрытия на федеральных трассах. При наступлении высоких температур в дневное время будет ограничиваться движение транспортных средств (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные правилами перевозки грузов. Движение тяжеловесных транспортных средств будет разрешено только в ночное время с 22:00 до 10:00.

Ограничения будут действовать на всех федеральных трассах, в том числе на М-7 «Волга» – в Московской, Владимирской и Нижегородской областях.

Под устанавливаемые ограничения не попадают «социальные» виды перевозок, в частности: транспортировка продуктов и лекарственных препаратов, топлива, почты и других общественно-значимых грузов. Ограничения также не распространяются на пассажирские перевозки, работу экстренных служб и перевозку грузов, необходимых для устранения ЧП или ремонтных работ.