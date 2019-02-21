РИАМО – 21 фев. Сотрудники правоохранительных органов рассказали учащимся старших классов из подмосковного Клина о работе полицейских, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Сотрудники ОМВД России по городскому округу Клин совместно с советом ветеранов и общественным советом в рамках «Недели мужества» организовали и провели патриотическую акцию «В жизни всегда есть место подвигу!». Участие в мероприятии, прошедшем в Музее клинской милиции, приняли старшеклассники из школы №7.

«Цель мероприятия – воспитание в подрастающем поколении высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, привлечение внимания к службе в органах внутренних дел и формирование положительного образа сотрудника полиции в глазах молодежи», – говорится в сообщении.

Председатель совета ветеранов ОМВД Николай Николаевич Репин, долгие годы руководивший Клинским ОВД, рассказал школьникам о своей работе в милиции, о тех трудностях, с которыми приходилось сталкиваться сотрудникам правопорядка в то время, о подвиге полицейских, ежедневно выходящих на борьбу с преступностью.

Полицейские ознакомили ребят с информацией о сотрудниках, погибших при выполнении служебных обязанностей, о командировках полицейских в Северо-Кавказский регион, побеседовали со старшеклассниками о правилах поступления в образовательные учреждения системы МВД России.

Школьников ожидал и главный сюрприз – некоторые музейные экспонаты можно было потрогать и даже примерить.

В завершение мероприятия ребята написали слова благодарности в книгу посетителей музея.