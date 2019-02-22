РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. В Подольске начальник штаба Главного управления МВД России по Московской области Андрей Зеленов проведет прием граждан в пятницу, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

«В Подольске 22 февраля в здании УМВД России по горокругу с 16:00 до 18:00 состоится прием граждан начальником штаба ГУ МВД России по Московской области полковником внутренней службы Андреем Зеленовым», – говорится в сообщении.

Встреча с жителями пройдет в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84.

Записаться на прием и получить подробную информацию можно по телефону: 8(496)763-02-59.