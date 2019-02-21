РИАМО – 21 фев. Полицейские подмосковного Ногинска задержали 36-летнего местного жителя, подозреваемого в краже мобильных телефонов на сумму 18 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Электроуглинского отдела полиции муниципального управления МВД России «Ногинское» обратилась местная жительница с заявлением о краже. Она сообщила, что из жилого дома, расположенного на улице 2-я Центральная в деревне Исаково, похищены 3 мобильных телефона. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был установлен и задержан 36-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.