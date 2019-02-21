РИАМО - 21 фев. Предложения, которые озвучили на заседании Общественной палаты столицы по поводу пищевых отравлений в детских садах, позволят усилить контроль качества питания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В декабре прошлого года прокуратура Москвы начала проверку в связи с сообщениями СМИ об отравлении детей в детсадах и закрытии учреждений на карантин. Официальной причиной называли ОРВИ, но родители детей заявляли о дизентерии.

«Сегодня прошло заседание Общественной палаты Москвы по поводу пищевых отравлений в детсадах. С первого дня держу эту ситуацию под контролем. Обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение пострадавших детей», — написал Собянин в Twitter.

Мэр поблагодарил Общественную палату города и неравнодушных москвичей, которые проявили внимание к этой проблеме.

«Питание детей — важнейшая тема, и ею надо заниматься постоянно. Уверен, что прозвучавшие предложения позволят усилить контроль качества дошкольного питания», — заключил градоначальник.

Ранее президентский совет по правам человека (СПЧ) обратился в Следственный комитет РФ по поводу расследования заражения дизентерией детей в московских детских садах.