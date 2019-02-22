РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. Подольский хоккейный клуб (ХК) «Витязь» сразится с ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга в домашнем матче в пятницу, от проведенной игры будет зависеть выход в плей-офф подольского клуба, сообщается на сайте ХК «Витязь».

Матч между двумя клубами будет проходить в Подольске в Ледовом дворце «Витязь», состязание начнется в 19:30.

«Пятница, 22 февраля. Этот день многие болельщики «Витязя» наверняка отчеркнули в календаре красным маркером. Для «Автомобилиста» эта игра ничего не решает – только битву за престиж никто не отменял. Для «Витязя» на карту поставлено все или ничего. Победа – и путевка в плей-офф наша. Ничья в основное время – тоже путевка за «Витязем». Иного исхода никто не приемлет! Это будет историческая битва», – говорится в сообщении.

Как провести зиму в Подмосковье>>