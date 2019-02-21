РИАМО – 21 фев. Полицейские подмосковных Химок задержали мужчину, подозреваемого в попытке кражи напольного покрытия, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки обратился представитель одной из организаций горокруга с сообщением о попытке кражи со строительной площадки на улице Совхозная напольного покрытия. Сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей.

«В результате отработки жилого сектора участковыми уполномоченными полиции УМВД установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции неработающий 35-летний местный житель. В отношении подозреваемого Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Покушение на кражу», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.