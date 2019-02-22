РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 фев. В усадьбе «Ивановское» подмосковного Подольска в пятницу проведут закрытую фотосессию с одним из исторических брендов города – конфетами «Подольчанка», в ней примут участие модели в стиле 1970-х годов.

Продолжается костюмированная интерьерная фотосессия, основанная на истории города в рамках проекта «Бренды Подольска в лицах, легендах, фотографиях».

Автор и куратор проекта Марина Манейкина отметила, что на этот раз в пятницу с 11:30 до 13:00 планируют устроить фотосессию с конфетами «Подольчанка» в выставочном пространстве «Коммунальной истории усадьбы Ивановское» Федерального музея профессионального образования.

Она добавила, что съемку будет вести профессиональный фотограф Дарья Медведева. Прически и макияж моделям в стиле 1970-х годов выполнит преподаватель учебно-производственного центра «Каприз» Татьяна Смирнова.

Фотографии представят на всеобщее обозрение на странице группы «Усадьба Ивановское/музей профобразования» в социальной сети «ВКонтакте» 8 марта. Ранее там публиковали снимки с другим брендом Подольска – швейной машинкой фирмы «Зингер», в съемках принимали участие артисты центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки».

Проект призван привлечь внимание к истории города Подольска. Его цель – взглянуть на важные исторические объекты Подольска в современном контексте, актуализировать и презентовать бренды города для туристической сферы, а также сделать их еще более популярными и яркими в городской среде.

Проект осуществляется по инициативе АНО Агентство культурных и туристских инициатив «Наш уездъ». В нем участвуют и оказывают поддержку комитет по культуре и туризму администрации горокруга Подольск, федеральный музей профессионального образования, центр традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» (фолк-арт проект «Мода от народа»), творческое пространство «Мамин лад», клуб любителей старинных автомобилей «Ретромобиль», Учебно-производственный центр «Каприз» и многие другие предприятия и организации Подольска, фотографы Вероника Саркисян, Дарья Медведева и другие.

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