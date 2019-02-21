РИАМО - 21 фев. Поезда на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена вновь курсируют в обычном режиме после сбоя, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Вечером в четверг на центральном участке линии были увеличены интервалы движения поездов.

«Движение на Арбатско-Покровской линии введено в график», - сообщается в аккаунте.

Еще один сбой в столичной подземке произошел утром в четверг. На Кольцевой линии по техническим причинам задерживались поезда.