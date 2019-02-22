РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 фев. Хоккейный клуб «Витязь» предоставит пенсионерам и военным бесплатные билеты на свой матч в пятницу, сообщается на сайте команды.

«Возраст не помеха для активного отдыха, это доказывает наш клуб «Витязь»! В этот раз у нас акция для людей старшего возраста. Пенсионерам, в том числе военным, доступны бесплатные билеты на матч «Витязя» в пятницу, 22 февраля, с «Автомобилистом», - говорится в сообщении.

Билеты без оплаты можно приобрести в кассах ледового дворца при предъявлении пенсионного удостоверения с 10:00 до 20:00. На игру ждут постоянных болельщиков вместе с родителями. Это будет отличный повод поздравить их с Днем защитника Отечества.

Те, кто придут на матч в атрибутике «Витязя», смогут стать участниками конкурсов на льду.

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