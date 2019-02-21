РИАМО - 21 фев. В социальных сетях есть около 1,2 тысячи аккаунтов представителей власти Московской области, на них подписаны 1,7 миллиона человек, это позволяет реализовать прямое общение с жителями, сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина.

В четверг в Москве прошло заседание совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ на тему «Масс-медиа: индикатор и инструмент развития социальной политики».

«Губернатор Московской области, как только пришел в Подмосковье, одним из главных его принципов была открытая власть. Соответственно он завел аккаунты во всех социальных сетях и напрямую общался с жителями. Позже все министры тоже завели аккаунты во всех социальных сетях, также главы муниципалитетов. Сейчас у нас ведутся прямые эфиры губернатора раз в месяц на телевидении, также каждое правительство тоже транслируется в прямом эфире, в том числе в социальных сетях. Мы поняли - когда ведутся прямые эфиры, многие жители их смотрят, и сразу сыплются вопросы. Мы научились в прямом эфире отвечать на вопросы жителей», - сказала Звягина.

Министр отметила, что в Московской области 4 миллиона пользователей социальных сетей.

«На сегодняшний день мы имеем около 1,2 тысячи аккаунт-страниц представителей власти Московской области. Это страницы глав муниципалитетов как личные, так и страницы администрации. Странички министров, министерств, на которых они выкладывают информацию о том, что происходит в Московской области, в стране», - отметила Звягина.

Она добавила, что на все аккаунты представителей региональных и муниципальных властей подписаны порядка 1,7 миллиона подписчиков, что составляет 42,5% всей аудитории Подмосковья.

«Сначала мы мониторили 120 пабликов - это более 1 миллиона пользователей. Потом мы поняли, что в принципе с таким огромным потоком информации мы не справимся. Мы поняли, что нужна автоматическая система. Мы начали с ней работать, дали ей название «Инцидент». С 1 сентября 2017 года она заработала», - добавила Звягина.

По ее словам, в системе отражаются все жалобы и вопросы жителей Подмосковья, которые собираются в соцсетях с помощью хештега #намневсеравно. Первое реагирование на обращение появляется в течение трех часов.