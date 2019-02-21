РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 фев. Мужчину и женщину, промышлявших воровством продуктов из местных магазинов, задержали в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому кругу Красногорск поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов, расположенного на бульваре Строителей, о том, что неизвестные похитили продукты питания из торгового зала. Сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены и задержаны 27-летняя женщина и 30-летний мужчина, которые по информации, полученной во время предварительного расследования, причастны к двум аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории городского округа Красногорск. Общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По данному факту Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.