РИАМО - 21 фев. Анонимы сообщили об угрозе взрыва в четырех организациях в Москве, среди них торговый центр и гостиница, сообщает ТАСС.

«По имеющейся информации, неизвестный сообщил о заложенном устройстве в ТЦ «Родной» на Нахимовском проспекте, в гостинице Palmira Business Club на Новоданиловской набережной. Всего о минировании поступило сообщений как минимум в четыре разных организации. Их проверяют экстренные службы», – сказал источник в правоохранительных органах.

Ранее в адрес министерства науки и высшего образования РФ, здание которого располагается в центре Москвы, также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. По данным пресс-службы министерства, сообщение оказалось ложным.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.