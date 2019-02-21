РИАМО - 21 фев. В Москве на борьбу со снегопадом вывели 8,5 тысяч единиц техники, в усиленном режиме очищаются тротуары и остановки городского транспорта, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Начавшийся в четверг снегопад продолжится до завтрашнего дня и принесет до 7 сантиметров снега. Для уборки города на улицах работает 8,5 тысяч единиц специализированной техники», – сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства уточнил, что в 04:00 и 11:00 колонны коммунальной техники провели регламентные мероприятия по уборке улично-дорожной сети.

«Под особым контролем коммунальных служб находятся работы по уборке снега на тротуарах и пешеходных зонах, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК. В усиленном режиме идет очистка кровель от снега с целью недопущения образования наледи», – отметил заммэра.

Он также напомнил москвичам о необходимости соблюдения требований безопасности.

«Нельзя заходить за выставленные ограждения и в охранные зоны проведения работ по очистке кровель», – заключил Бирюков.

Непогода накрыла Москву и Подмосковье в четверг. Максимальная температура воздуха составляет 0 градусов. В регионе объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега, обледенения и метели.