РИАМО - 21 фев. Лечащий врач мальчика, который потерялся в парке «Лосиный остров» в Москве, считает, что мать не любит собственного сына, женщине советовали работать с психологом, но она отказалась.

Вечером 17 февраля женщина со своим малолетним ребенком заехала на машине в заповедник «Лосиный остров». По версии женщины, в лесу ребенок убежал и не вернулся. Почти сутки спустя мальчик смог выйти на дорогу, его нашли на 102-м километре МКАД в 09:21 18 февраля, откуда мужчина донес его до заправки. Ребенка доставили в больницу с переохлаждением.

«Он (ребенок – ред.) дважды наблюдался у нас. Поводом для госпитализации были обращения мамы. Она рассказывала об агрессивном поведении ребенка. Говорила, что не справляется с ним. У нас он лежал в стационаре. Но за время лечения отклонений в поведении не было выявлено. Уже позже мы поняли, что корень проблемы в сложных взаимоотношениях ребенка с мамой», — сказала врач в эфире Радио «Комсомольская правда».

Она добавила, что у сына с матерью совершенно не складывались взаимоотношения – она его не принимала и не любила. Сына она считала больным и постоянно внушала ему это. Мать угнетала своего ребенка, подстраивала его под себя, и это сказалось на мальчике.

«В таких условиях был запущен процесс психопатизации. При этом мальчик всячески старался угодить маме. Он делал все, чтобы она улыбнулась. Она для него была идолом, и он перед ней преклонялся. Дома он в свои шесть лет мыл посуду, полы, готовил, чистил ей туфли. Когда мы спрашивали у мамы, зачем он это делает, то мама во всем винила сына, якобы это у него такие навязчивые идеи. Но как специалист я понимаю, что мальчик всячески старался и делал все возможное, чтобы мама хоть как-то его приняла», — добавила медик.

Она рассказала, что во время последней госпитализации мальчика в январе состоялся очень серьезный разговор с матерью. Ей порекомендовали самой поработать с психологом, объяснили, что есть проблема отсутствия любви к ребенку. Но она наотрез отказалась. Сначала мать перевела сына в другое отделение, а когда и там услышала то же самое, то забрала его домой.

«Перед выпиской мы посоветовали ей хотя бы на время передать сына в другую семью или детский дом. Полномочий сделать это принудительно у нас нет. Мы не хотели ее как-то наказать, просто пытались спасти от нее ребенка. Как это требуют правила, составили соответствующую письменную рекомендацию. Ее уже изучили следователи. Нас, врачей, женщина не слушал, вот вы видите, до чего это довело. Она могла и более серьезный вред причинить сыну», — заключила специалист.

Ранее мать-одиночка была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В ходе обыска у нее были обнаружены нож и три рулона скотча.

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