РИАМО - 21 фев. В подмосковном Домодедове произошел пожар в частном доме и двух строениях на улице Кирова, на данный момент открытое горение ликвидировано, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 12:04 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Домодедово, улица Кирова, дом 10. Огонь охватил двухэтажный деревянный дом и две деревянных дачных постройки.

«В 16:04 - локализация на площади 350 квадратных метров. В 16:35 - ликвидация открытого горения. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечены 46 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС – 22 человека и шесть единиц техники.