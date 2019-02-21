РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 фев. В четверг в общественной приемной Люберецкого отделения партии «Единая Россия» студенты юридических факультетов провели свой первый бесплатный прием граждан в рамках проекта «Школа молодого партийца», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Консультации жителям оказывали студенты под наблюдением юрисконсульта. Они проконсультировали пенсионерку и рассказали ей, как оформить завещание, и на каких условиях она может рассчитывать на пребывание в доме престарелых», – говорится в сообщении.

В ходе юридической консультации также были озвучены вопросы повышения пенсии по вредности, уплаты за техническое содержание внутриквартирного газового оборудования и увеличения количества рабочих мест за счет строительства в городском округе новых производственных цехов. Все обращения взяты молодогвардейцами на контроль.

Проект местного отделения партии «Школа молодого партийца» дает возможность юным сторонникам партии как можно раньше наработать опыт взаимодействия с жителями.