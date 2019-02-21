РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 фев. В четверг пассажиры рейсового автобуса №520 покинули транспортное средство на проспекте Ленина подмосковного Подольска, водитель не смог продолжить движение по маршруту из-за гололеда, а не из-за пробки, как сообщали ранее свидетели происшествия, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель пресс-службы «Мострансавто».

Ранее свидетель происшествия сообщила «РИАМО в Подольске», что водитель данного автобуса не стал продолжать движение из-за пробки, которая образовалась вследствие аварии. Однако «Мострансавто» опровергло данную информацию.

«Автобус марки «ГолАЗ-622810-10» , двигаясь от Варшавского шоссе по улице Красная Горка в сторону проспекта Ленина, вынужден был прекратить движение в силу невозможности преодолеть дорожное возвышение из-за образовавшейся вследствие обильных атмосферных осадков наледи. Пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство у близлежащей остановки «Военкомат», – сказал собеседник агентства.

Диспетчерская служба «Мострансавто» оперативно связалась с дорожными службами по вопросу очистки автодороги от наледи и восстановлению движения. Движение транспорта восстановлено.