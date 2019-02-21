РИАМО - 21 фев. Столица вечером в четверг встала в восьмибалльных пробках, свободнее в городе станет к 21:00, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент затруднения наблюдаются на МКАД на востоке, севере, северо-западе, западе, юге и юго-востоке. На Третьем транспортном и Садовом кольцах наблюдаются затруднения движения практически по всей длине как по внутренней стороне, так и по внешней.

Пробки зафиксированы в центре столицы. Плотное движение машин на Москворецкой, Софийской, Кадашевской, Болотной, Серебрянической, Кремлевской набережных. Там скорость потока составляет от 2 до 7 километров в час. Пробки наблюдаются возле станций метро «Тверская», «Кузнецкий мост», «Арбатская», «Китай-город» и «Лубянка».

Затруднено движение в обе стороны на проспекте Вернадского, Профсоюзной улице, Ленинградском проспекте, Октябрьском проспекте, Дмитровском шоссе. А на Каширском шоссе, шоссе Энтузиастов, Щелковском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Ленинградском шоссе, Волоколамском шоссе пробки наблюдаются в сторону области.

По прогнозу сервиса, ситуация на столичных дорогах улучшится к 20 часам – тогда пробки будут оцениваться в шесть баллов из десяти возможных. К 21 часу на дорогах Москвы ожидается только три балла.

Снег, метель и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, максимальная температура воздуха достигнет 0 градусов. В четверг в Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду, снега, обледенения и метели.