РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 фев. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов с рабочим визитом посетил гимназию №2 в Балашихе, где в январе 2019 года открылась пристройка на 300 мест, он отметил, что практика строительства пристроек позволит полностью ликвидировать вторую смену, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Депутат вместе с директором учреждения Татьяной Левдиковой депутат осмотрел новое трехэтажное здание начальной школы, пообщался с педагогами. Здесь разместились 12 оборудованных классов, спортивный зал, столовая на 300 мест со своей зоной приготовлении пищи, библиотека с компьютерами. После открытия пристройки учреждение полностью перешло на обучение в одну смену.

«Практика пристроек к основному зданию школ дает положительный эффект – позволяет ликвидировать вторую смену в учебных заведениях. Эта программа продолжится и в 2019 году. В Балашихе запланировано строительство двух пристроек к школам №8 на 600 мест в микрорайоне Кучино и №30 на 400 мест в микрорайоне Авиаторов. На эти цели из регионального и муниципального бюджетов направлено 475,5 миллиона рублей», – сообщил Ефимов.

Он добавил, что в муниципалитете до 2021 года будут возведены еще три школы общей мощностью почти 2,5 тысячи мест. Также важно, сохраняя высокие темпы строительства новых социальных учреждений, наращивать программу капитальных ремонтов школ с полной заменой учебного оборудования на современное.

Строительство пристройки на 300 мест к гимназии №2 на улице Кудаковского началось в сентябре 2017 года. В ноябре 2018 года учреждение было введено в эксплуатацию. В гимназии обучаются 1230 учащихся. В текущем году основному зданию школы исполнилось 55 лет.