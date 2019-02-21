РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 фев. На Пятницком шоссе в подмосковном Красногорске провели ямочный ремонт по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь написал на портале, что в средней полосе на Пятницком шоссе в районе торгового центра «Отрада» образовались ямы, мешающие проезду.

«Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги выполнены», – сообщил начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» Эдуард Дмитрив.

Он добавил, что дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор».