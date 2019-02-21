РИАМО - 21 фев. Компания «Магнит» с 1 марта начнет открывать магазины, аптеки и торговые точки под обновленным единым брендом, который представлен к 25-летию торговой сети, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Теперь торговые точки «у дома», супермаркеты, дрогери, аптеки и другие будут оформлены в общем стиле и объединены слоганом «Давайте дружить семьями!», – отметил представитель торговой сети.

Первым этапом создания «семьи магазинов «Магнит» станет общее оформление. Далее все форматы сети будут связаны не только дизайном, но и программой лояльности.

Обновленный логотип сохранил цвет и фирменную букву «М», но получил современную форму.

Сети магазинов «Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» планируют объединиться>>