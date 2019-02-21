РИАМО - 21 фев. Движение транспорта по Страстному бульвару в центре Москве восстановили после падения автокрана на проезжую часть, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.
«Движение по страстному бульвару восстановлено», – говорится в сообщении.
Ранее движение по Страстному бульвару от Малой до Большой Дмитровки было перекрыто из-за падения автокрана. В сторону Тверской была занята одна полоса.
На месте происшествия работали оперативные службы. Водителям рекомендовали объезжать перекрытый участок дороги по улицам Петровка и Тверская.
Видео с места падения автокрана на проезжую часть в центре Москвы>>
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