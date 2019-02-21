РИАМО - 21 фев. Движение транспорта по Страстному бульвару в центре Москве восстановили после падения автокрана на проезжую часть, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столицы.

«Движение по страстному бульвару восстановлено», – говорится в сообщении.

Ранее движение по Страстному бульвару от Малой до Большой Дмитровки было перекрыто из-за падения автокрана. В сторону Тверской была занята одна полоса.

На месте происшествия работали оперативные службы. Водителям рекомендовали объезжать перекрытый участок дороги по улицам Петровка и Тверская.

Видео с места падения автокрана на проезжую часть в центре Москвы>>